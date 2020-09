France : L’Etat doit restituer des toiles de Derain

La Cour d’appel de Paris a condamné mercredi l’Etat à restituer trois toiles du peintre fauviste André Derain aux héritiers d’un grand galeriste parisien spolié pendant la guerre.

La justice a condamné mercredi l’Etat français à restituer trois toiles du peintre fauviste André Derain aux héritiers de René Gimpel, grand collectionneur d’art juif spolié pendant la guerre, plus de 75 ans après l’Occupation.

Selon l’arrêt consulté par l’AFP, la cour a infirmé le jugement du tribunal correctionnel qui avait refusé en août 2019 la restitution des trois œuvres, peintes entre 1907 et 1910 et conservées au Musée d’art moderne de Troyes et au musée Cantini de Marseille.