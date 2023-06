Royaume-Uni: État du système de santé «sérieusement inquiétant»

Les dirigeants britanniques devraient «sérieusement s’inquiéter» de l’état du système de santé du Royaume-Uni, avertit un rapport publié lundi, qui compare ce pays à 19 autres et alerte notamment sur la mortalité élevée pour des maladies curables.

Le NHS (National Health Service), le système public de santé britannique, qui fêtera, début juillet, ses 75 ans, traverse une profonde crise, affaibli par des politiques d’austérité et les conséquences de la pandémie. Il est confronté depuis des mois à des grèves historiques, des infirmiers, des ambulanciers, des médecins, qui réclament des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. Les Britanniques font face à de longues listes d’attente pour accéder aux soins.

«Les dirigeants et les décideurs politiques devraient s’inquiéter sérieusement du fait que le système de santé britannique continue d’être à la traîne, par rapport à tant de ses pairs en ce qui concerne les soins de santé», conclut le rapport publié par le laboratoire d’idées King’s Fund. Le Royaume-Uni «est moins performant que beaucoup de ses pairs sur plusieurs mesures, y compris l’espérance de vie et les décès qui auraient pu être évités, grâce à des soins de santé efficaces, en temps voulu et des services de prévention».