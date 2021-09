Saint-Maurice - L’État du Valais rachète un morceau de patrimoine scolaire

Après plusieurs mois de négociation, u ne nouvelle convention liant l’ É tat du Valais et l es chanoines de l’A bbaye de Saint-Maurice a été signée , mercredi . Sous réserve de l’approbation du Grand Conseil, elle prévoit que le bâtiment principal du Collège de l’Abbaye devienne propriété du canton , dès le 1er janvier 2022 , et que l’immeuble de l’internat lui soit loué. Ce dernier avait fermé ses portes en juin dernier, après 215 ans, faute d’un nombre suffisant de pensionnaires.

Reconnu en tant qu’établissement officiel par le canton d u Valais e n 1806, le Lycée-Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice est une référence qui dépasse les frontières cantonales. Le t aux d’éche c de ses ex-étudiants , au terme de leur première année à l’Université , est reconnu comme extrêmement bas depuis des décennies . Les futurs conseillers fédéraux Micheline Calmy-Rey et Pascal Couchepin y ont étudié, tout comme l ’écrivain Maurice Chappaz, le philosophe Jean Romain, le philanthrope Léonard Gianadda ou encore le patineur artistique Stéphane Lambiel.

Nouvelles salles de classe

Le choix de signer une nouvelle convention avec l’ É tat du Valais est éga l ement l ié à la baisse conséquente et régulière du nombre d’ e cclésiast iques chargés de l’enseignement (plus que trois aujourd ’ hui sur une centaine de professeurs). Tout en confirmant le recteur actuel Alexandre Ineichen dans ses fonctions, le canton reprendra ainsi la conduite et l’exploitation complète du Collège , le 1er janvier 2022. «Le programme d’enseignements ne subira pas de modifications», précise le Service de l’enseignement.