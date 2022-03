Salvador : L’état d’urgence instauré après une vague d’homicides

En 24 heures, le petit pays d’Amérique centrale déplore 62 meurtres. Pour endiguer le fléau, l’état d’urgence a été instauré cette nuit par le parlement.

Il restreint la liberté de réunion, l’inviolabilité de la correspondance et des communications, le droit à voir un avocat en détention et autorise les arrestations sans mandat. Nayib Bukele a également décrété «l’alerte maximale» dans toutes les prisons.

«Toutes les cellules seront fermées 24H sur 24H et 7 jours sur 7, personne n’est autorisé à en sortir», a tweeté le président. «C’est un message adressé aux gangs: à cause de vos agissements, vos gars ne verront pas un rayon de soleil».

Le président Bukele a précisé que pour «la vaste majorité des gens, la vie continuera comme avant (...) à moins que vous ne soyez membre d’un gang ou soyez considéré comme suspect par les autorités».Munis de fusils d’assaut et équipés de gilets pare-balles, des policiers et des militaires patrouillent les rues tout en procédant à des arrestations.

Selon le bilan officiel, le département central de La Libertad a enregistré depuis vendredi douze homicides, suivi par la capitale San Salvador et par le département d’Ahuachapan (ouest), avec neuf meurtres chacun. Le reste est réparti dans les onze autres départements du pays. La police et l’armée du Salvador ont lancé samedi une opération contre la Mara Salvatrucha, un des plus dangereux gangs du pays.

«Rebond des homicides»

«Nous ne reculerons pas dans cette guerre contre les gangs, nous ne nous reposerons pas tant que les criminels responsables de ces actes ne seront pas capturés et traduits en justice», a tweeté la police. La Mara Salvatrucha, Barrio 18 et d’autres gangs vivant principalement du trafic de drogue et de l’extorsion comptent environ 70’000 membres au Salvador, dont plus de 17’000 sont incarcérés, selon les autorités.