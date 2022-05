Amérique centrale : L’état d’urgence prolongé au Salvador pour lutter contre les gangs

Le Salvador a instauré l’état d’urgence fin mars pour lutter contre les gangs, dont plus de 35’000 membres ont déjà été arrêtées.

Selon le ministre de la Justice et de la Sécurité, Gustavo Villatoro, plus de 35’000 personnes ont déjà été arrêtées. Quelque 16’000 autres étaient déjà en prison, soit un total de 51’000 membres présumés de gangs sur un total estimé à 70’000. Le Salvador lutte notamment contre deux gangs: la Mara Salvatrucha (MS-13) et le Barrio 18.