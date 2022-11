L’Etat de Genève emploie 50 communicants, les députés tiquent

Genève : L’Etat emploie 50 communicants, les députés tiquent

Le département de Mauro Poggia, qui englobe la santé et la sécurité, est celui qui emploie le plus de communicants.

En 2014, l’Etat de Genève indiquait affecter 35 équivalents temps plein (ETP) à sa communication. Huit ans plus tard, ce chiffre a gonflé: ce sont dorénavant 50 fonctionnaires qui œuvrent à cette tâche, soit 43,9 ETP. Cette statistique que révèle «Le Temps» ne concerne que le petit Etat: elle n’inclut pas les régies publiques (TPG, HUG, SIG, etc.). Certains de ces porte-parole ont été nommés secrétaires généraux adjoints et sont rémunérés entre les classes 25 et 27. Les autres se répartissent entre les classes 14 et 23. En considérant le salaire moyen d’un fonctionnaire, ils coûtent environ 7,5 millions de francs par an au Canton.