La Commission consultative de la diversité biologique a rendu mardi un préavis positif à une requête en ce sens de l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature, à la suite d’intenses débats. Le but est notamment de protéger les jeunes pousses de chêne, dont se nourrissent les cer vidés . Il s’agirait d’abattre une dizaine d’entre eux par an, sur une population qui pourrait atteindre des pics de 60 à 70 individus à Versoix. Le Conseil d’Etat décidera s’il autorise ou non ces tirs.