Genève L’État est accusé de réprimer le droit de manifester

En multipliant les «tracasseries» pour organiser des défilés, le Canton restreint un droit fondamental, selon la gauche et des associations. Jeudi, deux procès s’ouvriront pour contester des amendes reçues après des manifestations.

Des exigences «disproportionnées» et des sanctions, qui confinent à de «l’intimidation», permettent au Département de la sécurité et à la police «de réprimer un droit fondamental: celui de manifester». Ce mardi, une coordination qui regroupe les partis de gauche et de nombreuses associations a dit tout le mal qu’elle pensait de l’application de la loi cantonale sur les manifestations. Et ce, alors que jeudi prochain s’ouvriront deux procès dont les accusés contestent les sanctions infligées après la tenue de rassemblements, en 2018 et 2019.