Avenir Suisse: L’Etat est trop gros, le lobby libéral veut un «nettoyage de printemps»

Quelles sont les activités de l’État qui sont encore adaptées à notre époque? Plus personne ne se pose la question, critique le groupe libéral Avenir Suisse, qui publie mercredi un dossier au sujet de la «croissance de l’État». «L’expansion du secteur public entraîne, de manière quasi-systématique, une diminution du débat critique dans la politique et les médias», lit-on dans l’étude. Même le cliché d’une gauche étatiste et d’une droite libérale ne tiendrait plus.