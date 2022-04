aéroport de Genève : L’Etat impose des règles aux sociétés d’assistance au sol

Dès juin, un contrat-type de travail régira les relations entre les entreprises œuvrant à Cointrin et leurs employés.

Les activités d’assistance au sol (agents d’escale, bagagistes, machinistes, etc.) à l’aéroport de Genève, seront dès le 1er juin bien plus régulées qu’elles ne l’étaient jusqu’alors. L’Etat, soit pour lui l’Office cantonal de l’inspection et des relations de travail (OCIRT), a édicté et imposé un contrat-type de travail pour tous les employés du secteur, qu’ils soient fixes ou auxiliaires, rapporte «Le Courrier». Cette norme aura force obligatoire. Il s’agit de «l’instrument le plus puissant à notre disposition», a indiqué la directrice de l’OCIRT.