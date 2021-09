Vaud - L’État interpellé pour légiférer sur les arrière-plans en visio

Le télétravail obligatoire a rendu les frontières entre vie privée et professionnelle plus floues.

Mercredi, le Conseil d’État a répondu à cette interpellation. Misant sur la confiance, il ne voit pas la nécessité de fixer un cadre législatif à ce sujet. Dans la mesure où les collaborateurs sont tenus aux mêmes obligations en télétravail qu’en présentiel, notamment au niveau du code vestimentaire, il estime que cela suffit à garantir leur responsabilité, y compris dans le choix d’un arrière-plan. En ce qui concerne les étudiants de l’Université de Lausanne, «le Conseil d’État relève que la Direction a été interpellée à propos de trois situations concernant des étudiants et auxquelles elle a réagi», peut-on lire dans la réponse. Les fonds d’écran problématiques repérés semblent être des cas isolés et la Direction n’a pas d’autres indices, «d’un phénomène de grande ampleur à l’échelle institutionnelle». Le Conseil estime par ailleurs que les étudiants savent faire preuve de bon sens, et que leur imposer «l’usage d’un fond d’écran neutre semble clairement aller à l’encontre de l’esprit institutionnel de l’UNIL, voire de la mission de celle-ci à l’égard de ses étudiants».