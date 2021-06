Genève - L’Etat maintient ses mesures d’aide à l’assurance maladie

«Avec la crise du Covid, beaucoup ont vu leurs revenus plonger brutalement, comme les indépendants, par exemple. C’est une réalité qu’il faut prendre en compte pour l’octroi de subsides à l’assurance maladie.» Le conseiller d’Etat Thierry Apothéloz, chargé de la cohésion sociale, a annoncé mardi que la modification en novembre dernier du règlement d’exécution de la loi d’application de la LAMal allait perdurer. Alors qu’il fallait une période de six mois de baisse du revenu pour être éligible à l’obtention d’un subside, ou pour réévaluer son montant, un mois suffit désormais. «Tant que nous ne sommes pas sortis de cette crise, on conservera ce système réactif», a assuré Aldo Maffia, directeur général de l’Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales.