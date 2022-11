Vaud débloque 25 millions pour aider ses vignerons

«Notre patrimoine est en danger», a affirmé Valérie Dittli, la cheffe du Département des finances et de l’agriculture avant de se réjouir du déploiement d’un plan de relance mis sur pied par et pour les viticulteurs, avec une impulsion nécessaire de l’Etat.

La durabilité en maître-mot

«Dotée d’un budget de 5,8 millions de francs, la première phase prévue jusqu’à fin 2023 devra évaluer les options retenues, préparer les bases décisionnelles et lancer les premières actions pour renforcer le secteur vitivinicole vaudois et contribuer à la sauvegarde durable de ses exploitations», peut-on lire dans la documentation distribuée par le Canton, à l’occasion du point-presse de Bonvillars. Des subventions seront ainsi accordées aux vignerons et aux encaveurs qui souhaitent s’inscrire dans une démarche plus durable en modernisant leurs installations et outils énergivores ou en rendant plus éco-compatible leur travail à la vigne.