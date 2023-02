Genève: L’Etat met le paquet pour limiter le placement d’enfants

Aider les parents à se séparer

Comment évaluer le danger?

Autre avancée majeure: la révision des critères d’évaluation du danger encouru par l’enfant. Un guide a été créé au Service de protection des mineurs (SPMi) pour harmoniser les pratiques. «Le processus de prise de décision a également été entièrement revu. Désormais, c’est un travail d’équipe avec des regards croisés à chaque étape.» Une manière de «limiter l’arbitraire et le risque d’erreur».

Des alternatives en cas de crise

Un gros travail a également été mené pour éviter les placements – bien que leur nombre reste stable avec 671 enfants placés en 2021, contre 674 l’année d’avant. Pour cela, l’Etat a développé toute une série de solutions intermédiaires. «L’objectif était d’élargir la palette de prestations afin que le SPMi soit plus proactif et sorte de ce rôle du méchant. Le personnel pourra aussi apporter un soutien plus proche des besoins.»

Plusieurs mesures ambulatoires vont ainsi être déployées courant 2023: l’ouverture de places d’urgence dans des familles d’accueil pour un hébergement temporaire, la création de places dans des familles d’accueil spécialisées, soit chez des professionnels du domaine (santé, social etc.) ou encore le renforcement des interventions de l’équipe mobile de l’Office de l’enfance et de la jeunesse (OEJ) et des HUG. «Nous avons étendu son mandat afin qu’elle puisse être mobilisée non seulement dans les foyers, mais aussi au sein des familles naturelles et des familles d’accueil», détaille Daniela Di Mare Appéré, directrice de l’OEJ.