C’est un retour en arrière que souhaite le Conseil d’Etat, dans le dossier du convoyage et de la surveillance des prisonniers. Alors que les députés avaient voté en faveur d’une internalisation de ces missions, l’exécutif a annoncé mercredi qu’il souhaitait changer la donne. Via une modification de la loi, il veut déléguer une partie de ces tâches à des sociétés privées.

Pour le gouvernement cantonal, pas question que le transport de détenus entre une prison et le palais de justice, par exemple, ne soit confié qu’à des fonctionnaires. Et pour cause, a insisté le conseiller d’Etat Mauro Poggia, chargé de la sécurité: «Nous n’avons pas l’argent pour engager du personnel, car le Grand Conseil n’a pas libéré les budgets nécessaires pour cela».