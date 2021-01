Vaud : L’Etat paye 10 millions à des héritiers lésés par un tuteur véreux

Un gestionnaire de fortune, tuteur d’un homme d’affaires à la santé mentale chancelante, a causé un trou financier de plusieurs millions. Le fautif étant en faillite personnelle, c’est le Canton qui a dédommagé la famille de l’industriel.

Un riche industriel âgé atteint dans sa santé mentale, un gestionnaire de fortune désigné tuteur qui finit par être condamné pour avoir causé des millions de pertes au détriment de celui dont il était censé défendre les intérêts entre 2007 et 2008… Le quotidien «24 heures» de ce week-end révèle une affaire à tiroirs qui oppose les héritiers du défunt hommes d’affaires, le canton de Vaud et le tuteur. Condamné en 2015 par le Tribunal fédéral pour gestion déloyale aggravée, le gestionnaire de fortune est subitement dans une situation d’indigence: donc sans fortune aucune, comme l’a constaté l’office des poursuites et faillites en septembre 2019.