L'Etat genevois plafonne les prix pour certains trajets en taxi

Dès le 1er novembre et l’entrée en vigueur de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (VTC) adoptée mercredi par le Conseil d’Etat genevois, certains trajets seront soumis à des tarifs maximums. Plusieurs déplacements depuis et vers l’aéroport sont concernés. Si les prix continueront d’être dictés par les compteurs, ils ne pourront plus excéder un certain montant. Ainsi, le tarif d’une course entre Cointrin et le centre-ville ne pourra pas dépasser 60 francs pour la rive gauche et 50 pour la rive droite. Autre exemple: les clients ne payeront pas plus de 35 francs pour rejoindre les quartiers des organisations internationales (voir photo ci-dessous).