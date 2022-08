Genève : L’Etat prépare un plan d’économie de l’eau pour 2023

Le réchauffement climatique promet une multiplication des épisodes de canicule et de sécheresse; des défis auxquels l’Etat entend répondre en partie via un programme d’économie d’eau pour les ménages et les entreprises. Les Services industriels de Genève (SIG) devraient présenter un plan en ce sens d’ici l’été 2023, a révélé le conseiller d’Etat Antonio Hodgers, chargé du Territoire, dans une interview à la «Tribune de Genève». Si le canton a la chance de se situer dans une cuvette qui borde le Léman et où affluent les rivières, il y a néanmoins eu cet été une pénurie d’or bleu (assèchement de la Drize, par exemple). Moins d’eau engendre aussi une plus forte concentration de micropolluants, note par ailleurs le magistrat.