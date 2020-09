Avis de gros temps sur les finances genevoises. Le Conseil d’Etat a présenté ce jeudi son projet de budget 2021 et le déficit prévu est, comme attendu, extrêmement lourd: 501,3 millions de francs. La tempête était en bonne partie parfaitement prévisible, vu les trois réformes votées par le peuple en 2019: celle sur la fiscalité des entreprises (RFFA), celle sur la hausse des subsides d’assurance-maladie, et celle sur la recapitalisation de la caisse de retraite des fonctionnaires (CPEG). Leur coût cumulé, en 2021, atteint 631 millions. Mais à cela s’ajoute, bien sûr, les effets économiques de l’épidémie de covid-19: ils détériorent le résultat de l’année 2021 de 100 millions supplémentaires, hors revenus fiscaux, a évalué le gouvernement.

Le plus grand déficit de l’histoire

Ces estimations reposent néanmoins sur un pari, qu’explicite ainsi le Conseil d’Etat: «Ce scénario repose sur l’hypothèse qu’une dégradation subite de la situation sanitaire ne se produira pas.» Il vaudrait mieux, car le tableau s’en trouverait sévèrement dégradé, si on en juge par les résultats prévus par l’exécutif cette année: «Les déficits attendus sur 2020 sont supérieurs au milliard, a indiqué le président Antonio Hodgers. Ils devraient atteindre 1,1 ou 1,2 milliard. Il s’agit du plus grand déficit de l’histoire de Genève. Mais nous avons les moyens d’y faire face», notamment en puisant dans le trésor de guerre de quelque 900 millions constitué les années précédentes (la réserve conjoncturelle).

«Le pire reste à venir»

Fonctionnaires à la caisse

Parallèlement, le Conseil d’Etat s’est employé à contenir les charges, qui n’augmenteront que de 0,6%, contre 2,5% en moyenne au cours des vingt dernières années. «Historiquement, la progression des charges n’a jamais été aussi basse que dans ce projet de budget 2021», a souligné la conseillère d’Etat chargée des Finances, Nathalie Fontanet. L’exécutif proposera au Grand Conseil, qui aura le dernier mot, d’y parvenir par plusieurs moyens. Il entend d’abord faire davantage participer les communes au financement du social (d’environ 4%, soit quelque 90 millions par an au terme de la réforme souhaitée). Et, comme dévoilé la semaine dernière, il propose de faire passer les fonctionnaires à la caisse, via trois mesures: salaires rabotés de 1% durant 4 ans, suppression des annuités (progression salariale) en 2021 et 2023, modification de la répartition des cotisations aux caisses de retraite (42% employé-58% employeur, au lieu d’un tiers-deux tiers aujourd’hui).