Suisse - L’État recommande le télétravail, les patrons imposent le retour au bureau

Tournus par équipes

Or depuis la rentrée, le ton a changé. Plusieurs témoignages de lecteurs font état d’un certain tour de vis de la part des patrons, qui poussent pour faire revenir leurs salariés au bureau, voire qui les y obligent. Les politiques varient.

Pour certains, deux ou trois jours de travail à domicile sont autorisés en alternance chaque semaine, mais à des jours fixes et avec un système de tournus au sein des équipes. Parfois, le télétravail est possible mais limité et uniquement s’il est justifié et sur autorisation préalable du supérieur. «On se demande pourquoi tout à coup c'est aussi strict, avec une obligation totale du retour au moins 3 jours par semaine alors qu'on ne connaît pas le pourcentage de collègues non-vaccinés par exemple», remarque une Vaudoise employée d'une grande entreprise.