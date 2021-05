France : L’État rend douze œuvres aux descendants d’un avocat juif

La ministre de la Culture française a annoncé la restitution d’œuvres acquises par le gouvernement de Vichy aux héritiers de leur propriétaire d’origine.

Ces œuvres, que l’État va rendre sur recommandation de la Commission française pour l’indemnisation des victimes de spoliations (CIVS), sont au Musée du Louvre, au musée d’Orsay et au château de Compiègne.

Dès le début de la vente à Nice, le 24 juin 1942, un administrateur provisoire était nommé par le Commissariat général aux questions juives. Les musées nationaux achetaient alors les douze œuvres. En 1943, le produit des ventes était envoyé sous forme de titres de dette de l’État au notaire de la famille. Mais les héritiers, dispersés dans le sud de la France, ne pouvaient percevoir leur dû. Et cinq d’entre eux devaient mourir ensuite à Auschwitz.

La CIVS a considéré que, même si la vente à Nice ne peut être qualifiée elle-même de spoliatrice, des circonstances particulières donnent à la famille un droit à réparation: notamment «le blocage des sommes dues aux héritiers d’Armand Dorville et le destin tragique de plusieurs d’entre eux».

Un Klimt déjà restitué en mars

Ces nouvelles restitutions s’inscrivent dans une accélération des recherches sur les biens spoliés, 76 ans après la chute du nazisme. Un «travail considérable» a été mené par les musées concernés, les services d’archives et la «mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945» dirigée par David Zivie, souligne le ministère.