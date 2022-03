Grande-Bretagne – L’Etat s’excuse pour la mort de 200 bébés en 20 ans

Grande-Bretagne : L’État s’excuse pour la mort de 200 bébés en 20 ans

Mercredi, le ministre britannique de la Santé a présenté ses excuses aux familles qui ont perdu un nouveau-né dans une maternité. En 20 ans, 200 bébés et plusieurs mamans sont décédés dans cet établissement.

Une maternité britannique n’a pas pris toutes les mesures pour soigner ses patientes et leur nouveau-né.

Le gouvernement britannique a présenté ses excuses mercredi après la publication d’un rapport révélant que la mort de 200 bébés dans un hôpital du nord-ouest de l’Angleterre aurait pu être évitée avec des soins adéquats et sans obstination à éviter les césariennes. «À toutes les familles qui ont gravement souffert, je suis désolé», a affirmé devant les députés le ministre britannique de la Santé Sajid Javid.

Le rapport qui met en lumière l’ampleur de ce scandale s’étalant sur deux décennies «montre clairement que vous avez été bafoués par un service qui était là pour vous aider, vous et vos proches, à donner la vie», a-t-il ajouté. Commandé en 2017 et publié mercredi matin, le rapport s’est intéressé à 1592 incidents rapportés à l’hôpital de Shrewsbury, impliquant 1486 familles pour la plupart entre 2000 et 2019.