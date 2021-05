Genève - L’État sifflé par les soignants, qui exigent un meilleur salaire

Les employés présents ont dressé un sombre tableau de leur situation. Leurs rémunérations et leurs fonctions n’ont pas été adaptées depuis plus quinze ans. Et pourtant, «plus nombreux, les actes médicaux se sont aussi complexifiés, les prises en charge ont augmenté, le niveau de responsabilité ainsi que la pénibilité du travail se sont accrus et on a dû s’adapter aux évolutions technologiques», a listé Sophie Grandi, technicienne en radiologie et déléguée syndicale. «Nous sommes touchés dans notre santé, physique et mentale, faute d’effectifs suffisants», a également dénoncé un infirmier, tandis qu’à quelques mètres de lui, une soignante émue aux larmes était enlacée par une collègue.