Californie

L’État va libérer 8000 prisonniers supplémentaires

Afin de réduire la propagation du virus dans des établissements pénitentiaires surchargés, des milliers de prisonniers pourront prétendre à une libération anticipée d'ici fin août. Ils rejoignent ainsi les 10'000 autres déjà libérés depuis le début de la crise sanitaire

«Ces initiatives visent à assurer la santé et la sécurité de la population incarcérée et du personnel», a déclaré dans un communiqué le directeur du département, Ralph Diaz. Hausse à San Quentin

Profond sujet d’inquiétudes

Cette annonce, saluée par les partisans d'une réforme des prisons, fait suite à une hausse des cas de Covid-19 dans l'une des plus anciennes prisons californiennes, San Quentin, où plus d'un millier de prisonniers ont été testés positifs au nouveau coronavirus.

La Californie, le plus peuplé des Etats américains avec environ 40 millions d'habitants, a confirmé plus de 300'000 cas d'infections et plus de 6800 décès.