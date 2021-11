Genève : L’Etat va subventionner des repas à 5 francs à l’Uni

Le Canton va financer jusqu’en août des repas bon marché pour les étudiants genevois.

Une offre de repas à 5 francs sera proposée dès le 6 décembre dans les cafétérias de l’Université de Genève (UNIGE) et de la Haute école spécialisée de Genève (HES-SO GE). Le Conseil d’Etat a annoncé mercredi cette mesure qui fait suite à une motion socialiste votée au Grand Conseil en juillet dernier. Celle-ci réclamait le retour d’une offre à 3 francs, comme cela avait été le cas en mai et juin pour soutenir les étudiants en difficulté financière en raison de la crise sanitaire. « C'est une solution qui permet de répondre à très court terme à une certaine attente et à une réalité: la précarité de certains étudiants en raison du Covid, qui a rendu plus difficile l'accès à des jobs rémunérés » , a déclaré le président de l’exécutif cantonal, Serge Dal Busco.