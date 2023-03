Credit Suisse: La crise en questions et réponses

Pourquoi c’est la chute?

Credit Suisse a été secoué par plusieurs scandales et affaires ces dernières années. Les montants retirés par les clients ont commencé à dépasser les nouvelles arrivées. Et la machine s’emballe dans un engrenage. Il faut ensuite faire cesser les départs des clients. Ce qui n’est pas encore le cas. Le plan de restructuration ne rassure pas non plus tout le monde, un des actionnaires principaux vient de claquer la porte .

Le plus important pour une banque n’est pas l’argent. C’est la confiance. La Bourse dévisse quand les investisseurs paniquent, craignant une issue funeste pour l’entreprise. Mais il faut différencier le cours de l’action et la santé réelle de la société. «Une chute en Bourse n’est pas synonyme de faillite, soyons clairs», rappelle « Le Temps ».

Credit Suisse peut-il et va-t-il faire faillite?

En théorie, non. Les experts notent que Credit Suisse reste sur des bases structurelles plus solides que la Silicon Valley Bank qui vient de faire faillite. Credit Suisse assure que sa restructuration va bon train. En revanche, il a dû admettre que les sorties de fonds continuaient, bien qu’à un rythme plus lent que l’an dernier. La banque est considérée comme «too big to fail» et la Confédération a des plans de sauvetage prêts à être dégainés si nécessaire.