Le Conseil d'Etat valide 300 logements à Chêne-Bourg 

Genève : L’Etat valide 300 logements de plus à Chêne-Bourg

Le secteur de la gare de Chêne-Bourg est appelé à se développer durant les prochaines années. A cet effet, le Conseil d’Etat a adopté ce mercredi un plan localisé de quartier prévoyant 300 logements et des activités commerciales dans ce périmètre. L’espace retenu se situe en zone de développement. Encadré par les chemins de la Mousse et de la Gravière, il accueillera des bâtiments de quatre à six étages, deux nouvelles rues piétonnes et un parc public en pleine terre.