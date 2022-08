Genève: L’Etat veut des procédures plus simples pour licencier

«À ce jour, le cadre légal n’encourage pas la souplesse, il est trop rigide», a expliqué mercredi la conseillère d’État Nathalie Fontanet, chargée du Département des finances et des ressources humaines. La magistrate PLR a présenté le projet de refonte de la loi sur le personnel de l’administration. Il prévoit notamment de rendre la procédure de résiliation des rapports de service «plus claire».

Introduction d’un avertissement

Ainsi, l’Exécutif veut supprimer les sanctions disciplinaires (qui vont du blâme à la révocation) et introduire un avertissement «avec un but d’amélioration et pas de punition». D’ailleurs seuls sept cantons ont conservé les sanctions, a relevé l’élue.