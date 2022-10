Genève veut des voies de transport public évitant le centre-ville

Genève : L’Etat veut des voies de transport public évitant le centre

L’Exécutif a notamment identifié trois axes évitant le centre à renforcer prioritairement: celui entre l’aéroport et la zone industrielle de Plan-les-Ouates; celui entre Meyrin et la route de Chancy; et celui entre la Cité d’Onex et Lancy-Pont-Rouge. Le crédit d’étude doit permettre de réaliser l’ensemble des études préliminaires nécessaires pour solliciter un cofinancement auprès de la Confédération.