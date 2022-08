Genève veut faire bosser les policiers jusqu’à 61,6 ans

Taux technique: pour comprendre le conflit entre l’Etat et sa police, la notion est centrale. Il s’agit du taux de rendement attendu du capital: plus il travaille, plus servir les rentes est aisé. L’expert mandaté par les policiers table sur un taux de 2,25%-2,5% à long terme (1000 fr. en rapportent 22,50 ou 25). Celui de l’Etat, plus prudent, prédit un taux de 2%. Or, avec un rendement moindre, la réforme doit être plus abrupte. Le SPJ conteste cette prévision, jugée alarmiste. «L’ennemi, c’est la pression. Attendre de voir l’évolution du marché pour décider serait plus judicieux.»