En 2019, l'Etat avait expérimenté une diminution de la vitesse aux avenues de l'Ain et du Pailly, à Vernier.

Difficile de contenir le bruit produit par le passage quotidien de plus de 50’000 véhicules. Et ce n’est pas le Canton de Genève qui dira le contraire. Le 14 septembre dernier, il a mis en consultation un projet de dérogations aux normes fédérales antibruit pour l’axe allant de Balexert au pont Butin , à Vernier (GE) , a révélé mercredi la «Tribune de Genève». D’autant plus que le trafic sur ce tronçon devrait encore augmenter. La zone qui s’étend de Balexert au pont Butin, puis rejoint les Palettes doit à terme s’intégrer dans la moyenne ceinture routière, destinée à délester le centre-ville.