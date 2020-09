Le mâchefer (à gauche) est le résidu solide des déchets incinérés. Il est composé de minéraux (pierre, verre, etc.), de métaux (ferraille, boîtes de conserve, etc.), ou encore de cendres (bois, papier, etc.).

Déchets ici et pas ailleurs

Par ailleurs, «il faut être clair: exporter nos mâchefers hors du canton n’est pas souhaitable en matière de développement durable, et ce n’est ni agréable, ni toujours possible pour nos voisins», a appuyé le président du Conseil d’Etat Antonio Hodgers (Les Verts), également chargé du Territoire. Alors qu’il avait accepté de prendre en charge des mâchefers genevois l’année dernière encore, le Canton de Vaud – en sous-capacité - a dit non pour 2020 et jusqu’à nouvel avis .