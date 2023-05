L’Etat veut laisser tomber les petits abris antiatomiques en Suisse

Les petits abris déjà construits ne seront plus répertoriés comme tels par la Protection civile. Urs Jaudas

La Confédération et les cantons prévoient de mettre hors service environ 100’000 abris antiatomiques en Suisse. Depuis une vingtaine d’années, de telles installations ne sont plus obligatoires lors de la construction de nouvelles maisons individuelles. Mais les abris déjà construits devraient être mis à niveau, en particulier le système de ventilation vieux de plus de 40 ans, dans certains cas.

La «SRF» a mis la main sur un document non publié, préparé par la Confédération et les cantons, qui prévoit de laisser tomber les infrastructures privées de ce type de moins de sept places. Ceci, car la rénovation de ces locaux coûterait trop cher et leur multitude rend difficile leur gestion par la Protection civile en cas de besoin. De plus grands abris (25 à 50 places) sont privilégiés à l’avenir et les autorités prévoient d’en aménager de nouveaux, apprend-on.

Guerre en Ukraine, nouvelles règles

Une modification du texte de la «stratégie pour les ouvrages de protection» est nécessaire pour mettre hors service ces anciens abris. Le Conseil fédéral et le Parlement pourraient être amenés à débattre du sujet selon la «SRF». La nouvelle stratégie prend aussi en compte les risques liés à la guerre en Ukraine.

Il est proposé que les plus grands abris construits avant 1987 soient rapidement équipés de lits et de toilettes sèches aux frais des propriétaires. Aujourd’hui, les nouveaux immeubles accueillant un total de 38 pièces n’ont pas l’obligation de construire d’abris. Il est prévu que des exceptions soient possibles à l’avenir pour les bâtiments plus petits.