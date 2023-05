L’Etat veut payer les aumôniers mais seulement les musulmans

Des voix religieuses s’opposent à une révision de la loi sur l’asile. La Confédération veut préciser, dans celle-ci, des points concernant la sécurité dans les centres fédéraux. La consultation vient de se terminer et la question des aumôneries créé des crispations. Les Églises protestantes, catholiques et une association juive ont annoncé lundi «rejeter catégoriquement» une disposition proposée.

Les musulmans n’avaient droit à rien jusqu’alors

En janvier, le Secrétariat d’État aux migrations tirait un bilan positif d’un projet pilote d’aumônerie musulmane et annonçait l’introduire durablement dans ses centres. Le financement, environ 450’000 francs par an, devait être intégré dans la loi et pris en charge par la Confédération puisque les communautés islamiques ne bénéficient pas d’un impôt ecclésiastique.

Or pour les églises, le constat de Berne est faux. «Les deniers publics sont en jeu uniquement dans les quelques cantons qui versent des contributions directes aux Églises ou communautés religieuses. Cependant, il s’agit alors de prestations spécifiques, fournies à la population d’un canton», relèvent-elles, et non les interventions dans les centres d’asile. La situation est en plus trop différente de canton en canton et une telle règle au niveau national serait à côté de la plaque. En d’autres termes: si la Confédération finançait les églises pour les aumôneries, il n’y aurait aucun «paiement à double».