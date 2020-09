L’Etat souhaite sanctionner les organisateurs de la manifestation qui s’est tenue samedi sur la place des Nations. Quelque 2000 personnes s’étaient réunies pour protester contre les mesures, jugées liberticides, mises en place pour endiguer l’épidémie de covid-19. Plusieurs participants n’étaient pas masqués. Or, affirme le Département la santé et de la sécurité, les organisateurs, qui avait obtenu l’autorisation de manifester, s’étaient engagés à faire respecter le port du masque, rendu obligatoire par l’Etat lors de tels événements. Ainsi que l’indique la «Tribune de Genève», ils seront donc entendus par la police et risquent une amende de 10’000 francs. Une telle procédure pénale peut prendre plusieurs mois. (jef)