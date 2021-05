education (GE) - L’Etat veut un Cycle sans sections en 9e et 10e dès 2022  

Les élèves du Cycle sont âgés de 12 à 15 ans. VQH

L’actuel Cycle d’orientation (CO), organisé en sections, n’est plus en odeur de sainteté. Le Conseil d’Etat souhaite le réformer pour la rentrée 2022. Le point fort du projet, qui a été présenté ce lundi, est constitué par l’arrivée des classes «mixtes» pour les 9e et 10e degrés. Durant ces deux premières années, elles ressembleront en partie à celles de l’école primaire: elles mélangeront en effet des (pré-)adolescents aux compétences scolaires diverses. En revanche, il existera des niveaux pour deux matières en 9P: le français et les mathématiques; et pour quatre branches en 10P: les deux précitées auxquelles s’ajouteront l’allemand et l’anglais. Pour la dernière année, la 11P, les sections réapparaîtront: en fonction de leurs résultats, les élèves seront répartis soit dans la voie maturité (exigences élevées), soit dans la voie certificat (exigences intermédiaires et fondamentales).

L’échec du modèle actuel

Le Département de l’instruction publique (DIP) est parti d’un constat pour repenser le CO: la précédente réforme, introduite en 2011, ne donne pas satisfaction. Lors de la dernière rentrée, 76% des élèves ont intégré le regroupement 3, le plus exigeant, 20% le regroupement 2 et seulement 4% le regroupement 1, le moins exigeant. Dans ce dernier, le nombre d’élèves est si faible que «cela donne le sentiment de classes ghettos, stigmatisantes, a analysé la conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta. L’image que les élèves ont d’eux-mêmes y est catastrophique: vous vous considérez comme nuls puisque les autres vous considèrent comme nuls.» Et une telle dépréciation nuit à la motivation et à l’apprentissage.

«Améliorer les compétences»

Par ailleurs, l’élue socialiste a observé qu’en 11e année, si 84% des élèves de la section littéraire-scientifique (la plus exigeante) maîtrisent les attentes fondamentales dans les trois disciplines phares à la fois (mathématiques, français, allemand), ils ne sont plus que 22% à y parvenir dans la section langues vivantes et communication (LC), et seulement 2,4% dans la section communication et technologie (CT, la moins exigeante). «On voit bien qu’il faut changer quelque chose», a argumenté la magistrate, expliquant que le but final consistait, évidemment, «à améliorer les compétences des élèves, en particulier celles des plus fragiles».

«Pas de nivellement par le bas»

Anne Emery-Torracinta a aussi relevé qu’au sein des actuelles sections destinées aux élèves moins doués, «certains obtiennent, par exemple, de très bons résultats en mathématiques», même s’ils sont faibles dans les autres matières. «En quoi cela fait-il sens, dès lors, de ne pas leur donner des cours de mathématiques de haut niveau?» La logique des classes mixtes à niveaux répond à cette problématique. Ce d’autant plus, a assuré la conseillère d’Etat, que «toutes les recherches en éducation montrent que la mixité ne génère pas de nivellement par le bas. Au contraire, c’est l’inverse qui se produit.» L’élue voit en outre un net avantage à regrouper des jeunes adolescents dont un groupe classe stable, avec leurs amis, cette vie sociale «favorisant les apprentissages».

Le DIP juge ainsi que la structure imaginée constitue la jointure idéale entre l’école primaire et ses classes entièrement hétérogènes, c’est-à-dire sans aucun niveau, et le secondaire II avec ses filières et ses niveaux. «C’est notamment pour cela que la 11e n’est pas mixte mais comporte deux sections: le but du Cycle est d’orienter, de préparer pour la suite», a exposé Anne Emery-Torracinta. Le projet de loi instituant ce nouveau CO a dorénavant été transmis au Grand Conseil, dont l’aval est indispensable pour aller de l’avant. Le Conseil d’Etat espère qu’il se prononcera d’ici la fin 2021.