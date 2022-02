Guerre en Ukraine : L’étau russe se met en place autour de Kiev

Les troupes russes s’approchent de Kiev alors que des combats ont éclaté dans la capitale ukrainienne. Pour le moment, on dénombre au moins 137 morts du côté ukrainien et plus de 100’000 déplacés.

Des troupes russes approchaient vendredi de Kiev depuis le nord-est et l’est, une avancée qui s’ajoute à l’offensive depuis le nord annoncée plus tôt dans la matinée, selon la page Facebook de l’état-major de l’armée ukrainienne. Vendredi matin, le conflit avait déjà fait au moins 137 morts du côté ukrainien. Le ministère de la Défense a en outre fait état de combats dans Obolon, quartier nord de Kiev, avec une unité russe «de sabotage et de reconnaissance».

«L’ennemi cherche à attaquer la capitale»

«L’ennemi ayant été repoussé par les défenseurs de Tcherniguiv, il cherche à contourner la ville pour attaquer la capitale. Pour cela, il se jette dans la direction Kosoltets-Brovary et Konotop-Nejine-Kiev. Konotop est tombé», a indiqué l’état-major ukrainien à la mi-journée. La première route citée relie Tcherniguiv à la capitale par le nord-est, la seconde provient de l’est, de la région de Soumy. Dans la matinée, l’armée avait annoncé que les forces ukrainiennes combattaient des unités de blindés russes dans deux localités au nord de la capitale, Dymer et Ivankiv, respectivement à 45 et 80 km de Kiev.

Des combats étaient en cours vendredi dans le quartier d’Obolon, a constaté un journaliste de l’AFP, et plusieurs détonations sourdes étaient aussi entendues depuis le centre-ville. Le ministère ukrainien de la Défense a indiqué sur sa page Facebook qu’il s’agissait d’une opération de sabotage des forces russes menée par un commando de soldats en reconnaissance. L’état-major de l’armée a dit avoir repris le contrôle de l’aéroport militaire d’Antonov à Gostomel, aux portes de Kiev, et qui était tombé jeudi lors d’un assaut des forces russes.

Zones civiles visées

Deux fortes explosions ont retenti à l’aube vendredi dans le centre de Kiev. L’armée de terre ukrainienne a déclaré que des «tirs de missiles» visaient Kiev, précisant en avoir détruit deux en vol. Trois personnes auraient été blessées, dont une grièvement, dans un quartier résidentiel du sud-est de la capitale, selon le maire de la ville. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé l’armée russe de «bombarder des quartiers civils». «Cela nous rappelle (l’offensive nazie) de 1941», a-t-il dit.

«Faites des cocktails Molotov, neutralisez l’occupant!» Le ministère ukrainien de la Défense

Le ministère ukrainien demande aux civils du quartier de prendre les armes. «Nous demandons aux citoyens de nous informer des mouvements ennemis, faites des cocktails Molotov, neutralisez l’occupant!», a t-il écrit sur Facebook.

Succès russe

Quant à la Russie, elle a affirmé jeudi soir qu’elle avait rempli «avec succès» tous les objectifs fixés au premier jour de son invasion de l’Ukraine, alors qu’on apprenait ce vendredi l’arrestation de plus de 1700 manifestants anti-guerre dans le pays. Les forces russes ont notamment pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl, site du pire accident nucléaire de l’histoire en 1986, a annoncé la présidence ukrainienne. Dans la nuit, après l’instauration d’un couvre-feu à Kiev et alors que Zelensky décrétait la mobilisation générale, des sources militaires occidentales avaient indiqué que les forces russes avaient déjà acquis «une supériorité aérienne totale» en Ukraine. Leur objectif est de «décapiter le gouvernement» ukrainien pour le remplacer par une équipe favorable à Moscou, selon ces sources.

Les forces russes se sont notamment emparées d’un canal clé pour approvisionner en eau la Crimée: «Grâce à l’utilisation des régiments terrestres et des troupes aéroportées (...), les forces russes ont pu arriver jusqu’à la ville de Kherson ce qui a permis de débloquer le canal Nord-Crimée et de rétablir l’approvisionnement en eau de la péninsule de Crimée», a indiqué l’armée russe dans un communiqué jeudi soir.

Suivez ici le déroulement des évènements minute par minute.