Suisse L’été 2020 dans le top dix des étés les plus chauds

Les étés se suivent et se ressemblent. Avec un dépassement de la norme 1981-2010 d’un degré, l’été 2020 est l’un des dix étés les plus chauds depuis le début des mesures il y a 155 ans.

Pour l’été 2020, la température moyenne nationale devrait se situer entre 14 et 14,5 °C, a indiqué MétéoSuisse dans un communiqué lundi. Ce chiffre est supérieur d’environ 1 °C à la norme de 1981-2010. Bien que cela ne fasse pas de l’été 2020 l’un des plus chauds, il poursuit la série d’étés très chauds des trois dernières décennies.

De la moyenne à la forte chaleur

Juin 2020 a atteint une moyenne nationale de 11,8 °C, ce qui est exactement conforme à la norme 1981-2010. De Genève au Sud des Alpes en passant par Sion et Viège, une à trois journées tropicales ont été comptabilisées en juin, ce qui correspond plus ou moins à la norme 1981-2010. Dans le reste de la Suisse, seul Fribourg a enregistré une journée tropicale en juin.

Vague de chaleur en août

Au Sud des Alpes, une deuxième vague de chaleur plus longue s’est installée à partir du 6 août, au Nord à partir du 7 août. La période, avec des valeurs quotidiennes de 30 °C et plus a duré 6 à 7 jours selon les régions.

Avec une moyenne nationale de 15,7 °C, soit 1,7 °C de plus que la norme 1981-2010, on peut s’attendre à l’un des mois d’août les plus chauds depuis le début des mesures en 1864. Seul le mois d’août 2003, record, a été beaucoup plus chaud, avec une moyenne nationale de presque 18 °C.