Aéroport de Genève - L’été a tenu ses promesses à Cointrin 

«Il était important que ce premier démarrage se fasse cet été pour amorcer un lent retour vers une situation plus stable en 2022», a confié André Schneider, directeur général de Genève Aéroport. Face à l’augmentation de la demande touristique observée durant le printemps, la direction tablait sur une hausse régulière du trafic en juin, juillet et août pour atteindre entre 50% et 60% des passagers de 2019. Objectif atteint. Selon les derniers chiffres publiés dimanche, en juillet, le trafic passagers, tous vols confondus, s’élevait à près de 50% en comparaison avec le même mois en 2019, avec 794'224 personnes à bord. En août, le taux avoisinait les 58%, par rapport à la même période il y a deux ans. Cette année, la plus forte semaine a été enregistrée du 2 au 8 août, avec 219’000 passagers.