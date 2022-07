Suisse: L’été démarre fort pour les remontées mécaniques 

Les mois de mai et juin ensoleillés et très chauds ont permis aux remontées mécaniques de bien démarrer la saison estivale avec une augmentation de près de 60% des premiers passages et du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Les randonnées ont commencé tôt en raison des températures chaudes. De nombreux sentiers de randonnée situés entre 1500 et 2000 mètres d'altitude étaient déjà dégagés de la neige à la mi-mai.