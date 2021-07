Lausanne (VD) : L’été des parcs devient un projet à vocation sociale et durable

Outre de mettre gratuitement à disposition des chaises longues dans trois parcs, la Délégation Jeunesse de la Ville offre une première expérience professionnelle à des jeunes de 14 à 17 ans.

L’été des parcs est de retour après une année blanche à cause du Covid. La Ville de Lausanne mettra à nouveau gratuitement à disposition à partir de demain et jusqu’au 14 août des chaises longues, des livres, des jeux ainsi que des goûters dans les parcs de Vidy, du Bourget et de Valency, indique la Commune dans son communiqué. Pour la première fois cette année, l’offre s’étend à la place de la Louve.