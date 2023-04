France: L’été devrait être placé sous le signe de la sécheresse

Risque très fort dans la moitié des départements

Selon le BRGM, une bonne cinquantaine de départements métropolitains, notamment dans le nord, le centre et le sud-est du pays, présentent ainsi un risque «très fort» de sécheresse, «présageant d’un printemps et d’un été probablement tendus» et qui, en l’absence de pluies «très excédentaires» dans les prochaines semaines, devraient se traduire par des arrêtés de restriction d’eau.

«Déficits accumulés pas compensés»

Globalement, «les pluies infiltrées en profondeur durant le mois de mars n’ont pas été suffisantes pour engendrer une amélioration franche», note le BRGM. Une situation d’autant plus préoccupante que la recharge effectuée cet automne et cet hiver, tous deux particulièrement secs, reste «très insuffisante pour compenser les déficits accumulés» depuis plus d’un an. En plus, «à partir d’avril, les épisodes de recharge devraient rester ponctuels et peu intenses, sauf événements pluviométriques exceptionnels».