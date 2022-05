Températures estivales : L’été est déjà là, mais attention au choc thermique en cas de baignade

Le mercure dépassera la barre des 30 degrés ces prochains jours en Suisse. De quoi allégrement donner envie de piquer une tête. Avis de prudence, car les lacs et les cours d’eau sont encore bien frais.

Image d’illustration. Lucien FORTUNATI

Les températures côtoieront les 30 degrés par endroits en Suisse, dès demain et au moins jusqu’à ce week-end. L’été est là avant l’heure et le mercure va monter crescendo jusqu’à vendredi, annonce MétéoSuisse. Il sera donc difficile de résister à une baignade pour se rafraîchir. Mais la prudence est de mise, car les lacs et les cours d’eau sont encore frais à cette saison. Le site badi-info.ch indique que le lac Léman est encore à environ 16 degrés ces jours. Ceux de Neuchâtel et de Bienne sont à peine plus chaud, autour des 17 degrés. Pour des températures plus agréables, proche des 20 degrés, il faudra se rendre du côté du lac de Morat ou de celui de Constance.

Les risques de choc thermique sont donc d’autant plus grands. Philipp Binaghi, responsable de la communication de la Société suisse de sauvetage, appelle donc à la prudence sur le site de «20 Minuten». Il incite les baigneurs à particulièrement faire attention à ne pas se jeter à l’eau sans préparer leur corps au changement de température. Un changement trop abrupt de température peut mener à des accidents.

«Deux scénarios» dangereux

«Deux scénarios sont possibles, explique-t-il. Dans le premier, on risque de perdre connaissance si notre corps est plongé soudainement et sans préparation dans l’eau froide. Les vaisseaux sanguins dilatés se contractent brusquement, ce qui peut entraîner, dans le pire des cas, une perte de connaissance et, par la suite, la noyade. Deuxièmement, la différence de température peut entraîner une respiration rapide incontrôlée. Il est alors possible que de l’eau pénètre dans la trachée. Si l’on boit la tasse, cela peut entraîner des complications.»

MétéoSuisse indique que les records de chaleur pour un mois de mai ne devraient toutefois pas être battus, ou seulement ponctuellement. Les prévisions à partir de ce week-end sont plus incertaines. Il est possible que le temps soit plus instable, ou alors que la hausse des températures se poursuive encore.