Météo : L’été est encore loin d’être en vue

Nuages, vent, pluie et fraîcheur: les prévisions pour les jours à venir restent pessimistes. Le temps devrait rester maussade et changeant au moins jusqu’au week-end de Pentecôte.

Nuages, pluie et un peu de ciel bleu: le temps, comme ici sur l’émetteur de Sottens dimanche, sera changeant ces prochains jours. ChTalos

Celles et ceux qui prévoient de décrocher quelques jours à Pentecôte vont faire la grimace. En effet, ce nouveau week-end prolongé risque fort de ressembler à celui de l’Ascension: maussade et changeant. Selon MeteoNews, même si les prévisions restent encore très incertaines, l’été n’est pas encore prêt à s’installer chez nous et la semaine s’annonce grise et venteuse.

Ce lundi, le soleil ne fera ainsi que de rares apparitions et la pluie sera régulièrement de la partie. En outre, les vents seront au rendez-vous. Ils seront même de plus en plus forts, voire tempétueux, dans un courant de sud-ouest à ouest. En plaine, il faudra s’attendre à des rafales de vent de 60 à 80 km/h dans les endroits exposés. En montagne, au nord des Alpes, les vents pourront même souffler à plus de 100 km/h.

Pour la suite, cette météo maussade va continuer, selon MeteoNews. De la grisaille et des averses occasionnelles sont au menu mardi et mercredi. Il faudra attendre jeudi pour espérer un temps partiellement ensoleillé et sec, grâce au bref passage d’un anticyclone. Mais cela ne va pas durer puisqu’une nouvelle dépression amènera son lot de nuages et de pluie dès vendredi. S’en suivra un front froid dans la nuit de samedi à dimanche avec des précipitations parfois abondantes.

Au sud, la météo sera en revanche un peu plus clémente. Ainsi, dès la nuit de mardi à mercredi, le vent perdra progressivement de sa force et le temps se montrera ensuite partiellement ensoleillé au Tessin, même si des gouttes ne sont pas exclues le week-end de Pentecôte en 2e partie de journée.