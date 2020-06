Actualisé il y a 23min

Ville de Genève

L’été genevois ne sera pas aussi morne que prévu

Le Département municipal de la culture va investir quelque 800’000 fr. pour proposer des concerts et monter des projets culturels.

de Maria Pineiro

Le Ville ne souhaite pas voir des milliers de spectateurs devant des concerts comme à Musiques en été. Genève, 18 juillet 2018. Musiques en été: Il y a du monde ce mercredi soir dans cette oasis de verdure et devant la belle scène Ella Fitzgerald pour le concert de Baloji. Photo: LAURENT GUIRAUD. TDG

Le spectre d’un été sans animation s’éloigne au fur et à mesure que la Suisse se déconfine. Ces dernières semaines, la Ville de Genève avait annoncé l’annulation de la Fête de la musique, de Musiques en été et des bars éphémères sur les quais. De quoi imaginer des mois de juillet et août plutôt mornes en termes de sorties culturelles. Mercredi, la commune a redonné espoir à ceux qui resteront au bout du lac Léman tout au long des vacances scolaires. «Il est aujourd’hui possible d’imaginer une programmation estivale pour permettre aux résidents ou aux visiteurs de bénéficier d’une offre culturelle estivale adaptée à la situation», s’est réjoui via un communiqué Sami Kanaan, maire de Genève chargé de la Culture.

Le Département va ainsi investir près de 500’000 fr. pour organiser une cinquantaine de concerts. Une programmation qui mettra à l’honneur les musiciens locaux dans des lieux connus, tels que la cour du Musée d’art et d’histoire et l’esplanade du Musée d’ethnographie, ou insolites. Pour autant, Musiques en été et ses milliers de spectateurs n’est pas ressuscité. La Ville vise modeste afin de se conformer aux règles sanitaires en vigueur. Autre volet, un appel à projets, doté de 300’000 fr., a été lancé à destination des artistes du crû pour qu’ils élaborent des propositions culturelles allant jusqu’à 20’000 fr. A priori donc, pas de folles soirées dansantes, mais cela dépendra des idées validées par une commission d’attribution. En effet, parmi les artistes ou associations soutenus par la Ville, on trouve nombre d’organisateurs de festivals, comme Electron, dédié aux musiques électroniques.

«L’idée, c’est d’amener la culture auprès du public, souligne Félicien Mazzola, porte-parole du Département de la culture. On maintient une sorte de proximité redécouverte durant le semi-confinement.» Il s’agit pour la Ville de permettre aux artistes, privés de travail et donc de revenus depuis de longues semaines, de travailler cet été malgré l’annulation des manifestations phares de l’été genevois. Le programme devrait être connu à la fin juin.