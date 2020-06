Genève

L’été jouera les prolongations sur la plage des Eaux-Vives

Interrompus pour cause de Covid, les ultimes travaux de la zone de détente devraient être achevés le 22 août. D’ici là, le nouveau Port-Noir accueillera ses futurs locataires, pour libérer de l’espace au bord de la rade

Les travaux en cours concernent le restaurant et la Maison de la Pêche, mais aussi la finition du parc et d’un espace de plage supplémentaire, ainsi que la mise en place de WC, de bancs et d’aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Au total, la plage sera longue de 400 mètres et l‘endroit offrira deux hectares de verdure.