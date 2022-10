Compagnies aériennes: L’été prochain, les avions devront décoller au même rythme qu’avant le Covid

Il s’agit certes d’une légère érosion par rapport à juillet, quand le secteur avait retrouvé 74,6% des RPK du même mois trois ans plus tôt, avant la pandémie de Covid-19 qui a ravagé le secteur. Mais sur un an, le trafic a bondi de 67,7%, s’est félicitée l’Iata, pour laquelle «la saison de pointe estivale des voyages dans l’hémisphère Nord s’est terminée en beauté». Ce dynamisme est avant tout dû à la reprise massive des voyages internationaux, avec des RPK en progression de 115,6% sur un an, pour atteindre 67,4% du niveau de 2019.