Venise retrouve ses touristes : «L’été sera long, très long»

Les visiteurs de la cité des doges ont pris d’assaut le centre historique ce week-end, avec notamment des files interminables pour se rendre à Burano. Certains habitants s’agacent déjà, les commerçants jubilent.

Sur les réseaux sociaux, certains habitants ne cachent d’ailleurs pas leur agacement face à cet afflux de personnes souvent impatientes et peu civilisées. Certains n’hésitent par exemple pas à tricher dans la file d’attente et à ouvrir la chaîne séparent les arrivées des départs. Des gens crient de respecter les passagers qui descendent, mais ils s’en foutent… La plus belle chose que j’ai entendue: «Moi je ne peux pas attendre». Bien sûr madame, nous autres par contre, on adore poireauter pendant une demie-heure. Des vieux qui jurent… Tout cela est très folklorique. L’été sera long, très long», a raconté un résident.