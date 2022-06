Classement : L’ETH Zurich est la meilleure université d’Europe continentale

D’après l’édition 2023 des QS World University Rankings, l’ETH Zurich est la meilleure d’Europe continentale pour la 15e fois consécutive. L’EPFL est aussi bien classée.

Sur les dix universités suisses répertoriées, huit se classent parmi les 250 premières du monde et trois sont même dans le top 100 mondiale ( voir tableau). QS souligne cependant que «sur l’ensemble des institutions classées, huit perdent leur rang. Seule l’Université de Bâle progresse, tandis que l’Université de la Suisse italienne reste stable». Ce recul s’explique en grande partie par la mesure «réputation de l’employeur» où neuf des dix établissements perdent en moyenne 54 rangs.

«L’ETH Zurich jouit de la meilleure réputation internationale du pays, se classant 18e et 51e au niveau mondial dans les indicateurs de réputation académique et des employeurs», précise QS. La deuxième institution la mieux classée de Suisse et d’Europe continentale est l’EPFL. Alors qu’elle se place à la 16e position du classement général, elle atteint la 15e place pour la recherche selon le nombre de citations par faculté – ce qui en fait la meilleure université du pays pour cette mesure.