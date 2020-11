Éthiopie : L’Éthiopie proclame sa victoire au Tigré

Des tirs de roquettes ont été envoyés depuis le Tigré sur Asmara, la capitale de l’Érythrée voisine, alors que le gouvernement éthiopien proclame sa victoire.

Il y a eu six explosions à Asmara à 22h13 ce samedi 28 novembre, a indiqué l’ambassade américaine en Érythrée sur son site internet.

Dimanche matin, il n’était toujours pas possible de vérifier de manière indépendante si la ville était totalement sous le contrôle de l’armée fédérale, dont un porte-parole, Mohamed Tessema, a affirmé à l’AFP que les opérations s’y déroulaient «très bien».

La chute de la capitale régionale était un objectif majeur de la «dernière phase» de l’intervention militaire, qui inclut aussi l’arrestation des leaders tigréens, désormais «chassés» par l’armée et injoignables dimanche.

Deux diplomates basés à Addis Abeba ont indiqué à l’AFP que plusieurs roquettes avaient visé samedi soir la capitale érythréenne, située à environ 130 km au nord du Tigré, ciblant semble-t-il l’aéroport et des installations militaires. Aucun détail n’a été fourni sur d’éventuelles victimes ou dégâts.

C’est la troisième fois qu’Asmara, déjà ciblée vendredi soir et mi-novembre, est visée par des roquettes tirées depuis le Tigré.

«Reconstruire» le Tigré

Samedi, les autorités tigréennes affirmaient via la télévision locale que des «tirs à l’arme lourde» touchaient Mekele, une information confirmée à l’AFP par deux responsables humanitaires.

Quelques heures plus tard, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed affirmait sur Twitter que l’armée avait pris Mekele et «mené à bien et terminé les opérations militaires dans la région du Tigré.»